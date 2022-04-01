The Guardian: ABD Polisi Bu Sene Her Gün 3 Kişiyi Öldürdü

LONDRA, 1 Nisan (Xinhua) — The Guardian'ın haberine göre, kar amacı gütmeyen bir araştırma grubundan elde edilen veriler, ABD polisinin bu sene 24 Mart itibarıyla 249 kişiyi, yani her gün ortalama üç kişiyi öldürdüğünü gösterdi. İngiliz gazetesinin Çarşamba günkü haberinde, Polis Şiddetinin Haritalandırılması araştırma grubuna göre, cinayetlerin "son yılların ölümcül zor kullanma eğilimlerini" yansıttığı ifade edildi.

ABD polisi şiddeti tipik olarak, 2020 yılının Mayıs ayında ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis'te beyaz bir polis memurunun yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna diziyle bastırmasından sonra boğularak hayatını kaybeden 46 yaşındaki Afrika kökenli Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinde görülmüştü.

Uzmanlar, "Veriler, George Floyd cinayetinden bu yana yaklaşık iki yılda ABD'nin kolluk kuvvetlerinin neden olduğu ölümleri önlemede çok az ilerleme kaydettiğini ve 2020 sistem reformu vaatlerinin yetersiz kaldığını gösteriyor" dedi.

Xinhua / Dünya