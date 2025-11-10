Haberler

Texas'ta Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Texas'ta Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
San Antonio'da bir peyzaj malzemeleri şirketinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo olduğu belirlendi ve intihar ettiği bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletindeki San Antonio Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentteki bir peyzaj malzemeleri şirketinde dün meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. 3 iş arkadaşını vurduktan sonra intihar ettiği anlaşılan saldırganın, 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo olduğu tespit edildi. Yetkililer, saldırı ile ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

