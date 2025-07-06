Texas'ta Şiddetli Yağış: 43 Kişi Hayatını Kaybetti

Texas'ta Şiddetli Yağış: 43 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucunda 43 kişi yaşamını yitirdi. 800'den fazla kişi tahliye edildi.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 43 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde önceki gece başlayan şiddetli yağış nedeniyle Kerr County bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele neden oldu. Amerikalı yetkililer, 800'den fazla kişinin sel bölgesinden tahliye edildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Melania ve ben bu korkunç trajediden etkilenen tüm aileler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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