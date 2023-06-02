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Texas'ta sel: Otoyol nehre döndü

Texas'ta sel: Otoyol nehre döndü

Dünya Haberleri

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle otoyol nehre döndü, araçlar mahsur kaldı.

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle otoyol nehre döndü, araçlar mahsur kaldı.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Tahoka'dan Lubbock'a giden otoyol sular altında kaldı. Araçlar sürüklenirken sürücüler mahsur kaldı. Meteoroloji servisi, yağışların devam edeceği uyarısında bulundu. - TEXAS

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri TEM Otoyolu Teksas Dünya Haberler

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