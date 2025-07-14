Texas'ta Ani Sel Baskını Uyarılarının Yapıldığı Bölgelere Tahliye Emri

Texas'ta Ani Sel Baskını Uyarılarının Yapıldığı Bölgelere Tahliye Emri
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ABD'nin Texas eyaletinde, 129 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan selin ardından devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle ani sel baskını uyarıları yayımlandı. Bazı bölgelerde zorunlu tahliye kararları alındı.

ABD'nin Texas eyaletinde, 129 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 'ani sel baskını' uyarıları yapıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, eyaletin güneydoğusundaki San Saba bölgesi için ani sel uyarısı yayımlarken, Sutton bölgesindeki sellerde bazı araçların suya kapıldığı ve Sutton'un bazı kesimlerinde vatandaşlara zorunlu tahliye emri verildiği bildirildi. Bölge sakinlerinin telefonlarına gönderilen uyarılarda, "Bu, tehlikeli ve yaşamı tehdit eden bir durum. Sel baskınına maruz kalan ya da tahliye emri verilen bir bölgeden ayrılmıyorsanız, lütfen seyahat etmeye çalışmayın" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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