Texas saldırısı: Öğretmen eşini kaybeden Joe Garcia, 'üzüntüsünden öldü' - Haberler

Texas Uvalde'deki ilkokul saldırısında öldürülen öğretmenin eşi de iki gün sonra kalp krizi geçirerek öldü.

Joe Garcia, 23 yıldır okulda eğitim veren öğretmen Irma Garcia'nın eşiydi.

Irma Garcia ile birlikte 19 öğrenci ve bir öğretmen daha silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.

24 yıldır evli olan çiftin, 4 de çocuğu bulunuyordu.

Irma Garcia'nın yeğeni Twitter mesajında, Joe Garcia'nın eşinin öldürülmesinden yaşadığı üzüntü nedeniyle öldüğünü yazdı.

Fox News kanalı, Garcia'nın kalp krizi sonucu öldüğünü bildirdi.

Çiftin 12 ile 23 yaşları arasında 2 kız 2 erkek çocukları vardı.

Ailesi, Irma Garcia'nın polis tarafından, son nefesine kadar çocukları kucaklayarak korumaya çalışır bir halde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Irma Garcia adına başlatılan yardım kampanyasında, "Sınıfındaki çocukları korumak için kendisini feda etti. O br kahramandı" yazıldı.

Aynı saldırıda Eva Mireles isimli bir öğretmen daha hayatını kaybetti.

50 yılda 1.5 milyon kişi

Meksika sınırına yakın olan okulda çoğunluğu Latin kökenli 10 yaşına kadar çocuklar eğitim alıyordu.

Son okul baskını ABD'de silah alımıyla ilgili kanunları yeniden siyasetin gündemine taşıdı.

ABD Kongresi önünde silah yasalarının sıkılaştırılması için eylemler yapılıyor.

Ateşli silahın yol açtığı ölümler ABD'de günlük hayatın bir parçası.

Ülkede 1968-2017 yılları arasında 1,5 milyon kişinin ölüm nedeni silahlı saldırıydı, ki bu, 1775'te başlayan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan bu yana yapılan her çatışmada ölen toplam ABD'li asker sayısından daha fazla.