Terzi İbrahim Gedikağa, Muhammed adını taşıyan müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor

Irak'ın Kerkük kentinde terzilik yapan İbrahim Gedikağa, Peygamber sevgisinden dolayı, Muhammed adını taşıyan müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor. Kentte 50 yıldır terzilik yapan 64 yaşındaki Gedikağa, Hazreti Muhammed'e olan sevgisinden bahsederken, kalfalık döneminden itibaren Muhammed adını taşıyan müşterilerinden para almamayı düşündüğünü dile getirdi.

Irak'ın Kerkük kentinde terzilik yapan İbrahim Gedikağa, Peygamber sevgisinden dolayı, Muhammed adını taşıyan müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor.

Kentte 50 yıldır terzilik yapan 64 yaşındaki Gedikağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü Musalla Mahallesi'nde küçük yaşlarda, mesleğe çırak olarak başladığını söyledi.

Kalfalığını da aynı yerde yaptığını belirten Gedikpaşa, mesleğinde onlarca çırak yetiştirdiğini ve kazandığı parayla 4 çocuğunu okutup evlendirdiğini anlattı.

Hazreti Muhammed'e olan sevgisinden bahseden Gedikpaşa, kalfalık döneminden itibaren Muhammed adını taşıyan müşterilerinden para almamayı düşündüğünü dile getirdi.

Kendini iş yerini açtıktan birkaç yıl sonra bu düşüncesini hayata geçirdiğini aktaran Gedikağa, "Son 15 yıldır Hazreti Muhammed'in adında olan tüm müşterilerime, her türlü terzilik hizmetini ücretsiz veriyorum. Hazreti Muhammed'in adının yaşatılması için böyle bir uygulamaya başladım. Çocuk ve yetişkin demeden bana gelen tüm Muhammed adındakilere karşılıksız bu hizmeti veriyorum." dedi.

Hizmete karşılık Hazreti Muhammed'e salavat getirilmesini istiyor

Mesleğini yaptığı müddetçe bunu devam ettireceğini belirten Gedikpaşa, müşterilerinin uygulamadan mutlu olduğunu ve bunun kendisini de sevindirdiğini ifade etti.

Özellikle çocukların mutluluklarının bu uygulamayı sürdürmeye kendisini teşvik ettiğini vurgulayan Kerküklü terzi, müşterilerine sunduğu ücretsiz hizmetin karşılığında onlardan sadece Hazreti Muhammed'e salavat getirmesini istediğini söyledi.

Bu uygulamayı, dinine ve Hazreti Muhammed'e karşı bir vefa borcu olarak niteleyen Gedikağa, diğer meslektaşlarının da bunu yapmasını temenni etti.

Kerküklü İbrahim Gedikağa, Hazreti Muhammed'e yönelik sevgisinden dolayı bir çocuğu ve iki torununa da Muhammed adını verdiğini kaydetti.