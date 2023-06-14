Terme Müftüsü Ergül'den Vekaletle Kurban Organizasyonu Açıklaması

Terme Müftüsü Ömer Ergül, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yıl ki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirlendi. Kurban vekaletleri TDV'nin mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla verilebilecek. Geçen yıl TDV'ye bağışlanan kurbanlar 82 ülkenin 375 bölgesinde kesilerek 21 milyon 897 bin 917 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Bu yıl toplanacak kurban bağışları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Terme Müftüsü Ömer Ergül, vekaletle kurban organizasyonu hakkında açıklamada bulundu.

Ergül, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) iş birliğinde düzenlenen, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla 2023 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nun başladığını belirtti.

Bu yıl ki vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirlendiğini aktaran Ergül, "Vatandaşlarımız, TDV'nin mobil bağış uygulaması üzerinden kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Müftü Ergül, geçen yıl TDV'ye bağışlanan 525 bin 550 hisse kurbanın yurt içinde 81 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 82 ülkenin 375 bölgesinde kesilerek 21 milyon 897 bin 917 ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl da toplanacak kurban bağışları, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kendi vekaletimi de TDV'ye verdim. Halkımız da kurban vekaletlerini gönül rahatlığıyla verebilir. Kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını, yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımızdan Rabb'im razı olsun. Yaptığımız iyiliklerin aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını, dünyada da iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, bereket, esenlik ve merhamet taşımasını Rabb'imden niyaz ediyorum."