Terme İlçe Müftülüğü'nde Kur'an Kursu öğrencilerine belge programı düzenlendi

Terme İlçe Müftülüğüne bağlı Atatürk İlkokulu 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik yıl sonu belge programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrencilere yıl sonu başarı belgeleri verildi. Törende açılış konuşması yapan İlçe Müftü Vekili Vahdettin Duran, "Gözümüzün nuru ve gönlümüzün süruru çocuklarımız Allah'ın emanetidir. Dünya ve ahiret mutluluğu için onlara küçük yaşlardan itibaren dini bilgiler, ahlaki değerlerin verilmesi önemli. Bunun için müftülük olarak çocukların eğitimine önem veriyoruz. Bu konuda ailelerin de çocuklarına daima sevgi ile yaklaşarak onlara güzel örnek olmaya çalışmaları önemlidir." dedi.

Etkinlikte minik öğrenciler davetlilere ilahi ve şiirlerle çeşitli gösteriler sundu.

Program, öğrencilere belge ve Kur'an-ı Kerim hediye edilmesiyle sona erdi.