Terme'de 109 Hacı Adayı Dualarla Uğurlandı

Terme Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama töreninde 109 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İlçe Müftüsü Ömer Ergül, hacı adaylarına hatırlatmalarda bulunarak, güzel bir yolculuk geçirmeleri için bilgilendirmeler yaptı.

Terme'de 109 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Terme Müftülüğünce Pazar Camisi'nde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program ilahi ve dualarla devam etti.

İlçe Müftüsü Ömer Ergül, ilçeden hacca gidecek olan hacı adaylarına yönelik bazı hatırlatmalarda bulunarak, yolculuğunun güzel bir şekilde tamamlanması için bilgilendirmeler yaptı. Ergül, kutsal topraklara giden hacı adalarının bol bol dua etmesini isteyerek, "Rabbim hacca giden hacılarımızın haccını kabul eylesin." dedi.

Helallik alınmasının ardından 109 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Törene, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, din görevlileri ile hacı adaylarının yakınları katıldı.