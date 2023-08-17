Tenerife'deki Orman Yangını Nedeniyle 5 Köy Boşaltıldı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltıldı. Yangını söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor.