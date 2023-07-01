Temmuz Ayında Uluslararası Gündem

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta iki gün sürecek NATO Zirvesi ve Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı, temmuz ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Temmuz ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını İngiltere üstlenecek. AB dönem başkanlığı İsveç'ten İspanya'ya geçecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Komisyon üyeleri, AB dönem başkanlığını devralması dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'i ziyaret edecek. ABD'nin ev sahipliğinde küresel düzeyde sentetik uyuşturucu tehditlerine yönelik bakanlar seviyesinde program düzenlenecek. Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB-Japonya Zirvesi yapılacak. Suriye'ye sınır ötesi insani yardımlara izin veren BM Güvenlik Konseyi kararı sona erecek. BM'de Sürdürülebilir Kalkınma konulu bir hafta sürecek yıllık üst düzey siyasi forum başlayacak. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta iki gün sürecek NATO Zirvesi düzenlenecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB ile Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu arasında zirve toplantısı düzenlenecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek. İspanya'nın Logrono kentinde iki gün sürecek AB Gayriresmi İçişleri ve Adalet Bakanları Toplantısı düzenlenecek. İspanya'da erken genel seçimler düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma'da Birleşmiş Milletler ve İtalya'nın ev sahipliğinde Gıda Sistemleri Zirvesi başlayacak. ABD'de eski başkan Donald Trump'ın gizli belgeler davasındaki kanıtlarla ilgili ön duruşma yapılacak. ABD'de Michigan okul saldırganı Ethan Crumbley'nin duruşması yapılacak. Saldırgan hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor. Tunus'ta 2015'ten bu yana uygulanan ve 6 ayda bir uzatılan olağanüstü hal sona erecek.