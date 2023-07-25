Telangana'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi

Hindistan Meteoroloji Birimi (IMD), Telangana eyaletindeki şiddetli yağışlar sebebiyle eyaletin doğusunda 28 Temmuz'a kadar 'kırmızı alarm' verildiğini duyurdu. Yağışlar nedeniyle önlemler alınırken, diğer bölgelerde ise turuncu alarm verildi.