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Tel Aviv'deki Bıçaklı Saldırıda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Tel Aviv'deki Bıçaklı Saldırıda 7 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda bir Yunan vatandaşının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İSRAİL'İN başkenti Tel Aviv'de düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler arasında bir Yunan vatandaşı olduğunu duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Dün Tel Aviv'in Yafa bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kesin olarak kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Kudüs'te ikamet eden bir Yunan vatandaşının da bulunduğunu derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Mağdurun ailesine ve sevenlerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Bakanlık ayrıca, bölgedeki gerilimin giderek artması nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşları için bir yardım hattının faaliyete geçirildiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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