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Teksas Valisi, Black Lives Matter gösterilerinde bir kişiyi öldüren sanığı affetti

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Teksas Valisi Greg Abbott, 2020'de Black Lives Matter gösterileri sırasında bir kişiyi öldürmekten hüküm giyen sanığı affetti. Eski asker Daniel Perry, protesto sırasında aracıyla protestocuların olduğu sokağa dönmüş ve protestoculardan Garret Foster tarafından vurularak öldürülmüştü. Perry, jüri tarafından suçlu bulunmuş ve 25 yıl hapis cezası almıştı. Vali Abbott, daha önce resmi talep alması halinde Perry'yi affedeceğini söylemişti.

Teksas Valisi Greg Abbott, 2020'de Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) gösterileri sırasında bir kişiyi öldürmekten hüküm giyen sanığı affetti.

Eski asker Daniel Perry, Austin kentindeki protesto sırasında Uber sürücülüğü yaparken aracıyla protestocuların olduğu sokağa dönmüştü.

Protestoculardan Garret Foster, elinde tüfekle araca yaklaştı ve Perry tarafından vurularak öldürüldü.

Perry, kendisini savunduğunu söylemesine karşın, jüri suçlu olduğuna karar verdi ve 25 yıl hapis cezası aldı.

ABD Hava Kuvvetleri'nde teknisyenlik yapan Foster, elinde o dönem Teksas eyaletinde yasal olan AK-47 tipi bir tüfek taşıyordu. Hem Perry hem de Foster beyazdı.

Şu anda 37 yaşında olan Perry'nin aracında yolcu yoktu ve George Floyd'un Minneapolis'te öldürülmesini protesto eden eylemciler araca vurmaya başladı. Protestocular Perry'nin aracı üstlerine sürmesinden korktuklarını söyledi.

Dava sırasında Perry'nin avukatları, Foster'ın tüfeğini kaldırdığını savundu. Bazı görgü tanıkları ise buna karşı çıktı. Perry aracının camını indirdi, elindeki tabancayla beş el ateş etti. Kısa süre sonra da 911'i aradı.

Dava eyaletteki muhafazakârların başlıca meselelerinden biri haline geldi ve Vali Abbot, daha önce resmi talep alması halinde Perry'yi affedeceğini söylemişti. Perry, Nisan 2023'te cinayet suçundan hüküm giymişti.

Af kararını açıklayan Cumhuriyetçi Vali, Teksas Af ve Şartlı Tahliye Kurulu'nun, hem dava hem de Perry'nin kişisel geçmişini "yoğun bir şekilde araştırdığını" belirtti.

Vali Abbot "Teksas en güçlü nefsi müdafaa yasalarından birine sahip ve bu bir jüri ya da ilerici bir Bölge Savcısı tarafından geçersiz kılınamaz" dedi. Abbot'ın açıklamasında kast ettiği isim Travis Bölgesi'nin Demokrat Partili Savcısı Jose Garza.

Garza "Kurul ve Vali, siyaseti adaletin üzerine çıkarttı ve hukuk sistemimizle dalga geçtiler. Kendilerinden utanmalılar" dedi.

Mahkeme belgelerine göre Perry, olaydan haftalar önce Black Lives Matter protestolarının yerini aramaya başladı ve arkadaşlarına yolladığı sosyal medya mesajlarında eylemcileri "Hayvanat bahçesinde dışkılarını fırlatan bir grup maymuna" benzetti.

Floyd'un ölümünden kısa süre sonra, Mayıs 2020'de de "Dallas'a gidip serserileri vurabilirim" mesajı attı.

Aynı zamanda "Müslümanları avlamak" ve "küçük bir zenci çocuğa ilgi duyarsa kızını öldüreceğini" söyleyen mesajlar da gönderdi.

BBC

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