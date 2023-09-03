Teksas'ta Orman Yangını: Huntsville Yakınlarında Tahliyeler Başladı
ABD'nin Teksas eyaletindeki Walker ilçesine bağlı Huntsville yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle tahliyeler başladı ve otoyol trafiğe kapatıldı.
HUNTSVILLE, 3 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki Walker ilçesine bağlı Huntsville yakınlarında orman yangını çıktı, 2 Eylül 2023.
Acil durum yetkililerine göre, eyaletin doğusundaki Huntsville yakınlarında hızla yayılan orman yangını nedeniyle Cuma gecesi bölgeden tahliyeler başlarken otoyol trafiğe kapatıldı. (Fotoğraf: Lao Chengyue/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya