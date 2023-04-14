Teksas'ta Mandıra Patlaması: 18 Bin İnek Öldü

Teksas eyaletindeki bir mandırada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı ve yaklaşık 18 bin inek öldü. Olayın sebebi metan gazı olabilir.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir mandırada Pazartesi günü patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamanın tesisteki metan gazı kaynaklı olabileceğini belirterek 1 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 18 bin ineğin öldüğünü duyurdu.

Olay, Pazartesi günü Teksas eyaletinin Dimmitt kasabasının yakınlarında bulunan Southfork Dairy Çiftliklerinde meydana geldi. Yerel güvenlik güçleri patlamada bir kişinin alevler içindeki binadan çıkartıldığını ancak 18 bin kadar ineğin öldüğünü ifade etti. Yetkililer, yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.