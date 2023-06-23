Teksas'ta Latin Amerika kökenlileri en kalabalık demografik grup oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde 12 milyonu aşkın nüfuslarıyla Latin Amerika kökenliler, eyaletin en kalabalık demografik grubu oldu. Nüfus Sayım İdaresinin açıkladığı 2022 verileri uyarınca eyalette ikamet eden Latin Amerika kökenlilerin oranı, 12 milyonu aşan nüfuslarıyla yüzde 40,2'ye ulaştı. Teksas'ta Latin Amerika kökenli olmayan beyazlar ise 11,9 milyonla eyalet nüfusunun yüzde 39,8'ini oluşturuyor. Harris, Bexar ve Dallas şehirleri, eyalette Latin Amerika kökenlilerin en yoğun yaşadığı bölgeler olarak öne çıkıyor. Cumhuriyetçi Partinin Teksas Valisi Greg Abbott, 2022'de Latin Amerika kökenlilerin oylarının yüzde 40'ını alarak seçilmişti, eyaletteki demografik değişimin ise Demokratların pozisyonunu güçlendirdiği yorumları yapılıyor. Latin Amerika kökenliler, 2020'de Kaliforniya eyaletinde de nüfusun yüzde 39,4'ünü oluşturarak eyaletin en büyük demografik grubu olmuştu.