Teksas'ta Binlerce Ölü Ringa Balığı Kıyıya Vurdu

ABD'nin orta kesimlerinde yer alan Teksas eyaletinde körfez sahilindeki bir plajda binlerce ölü ringa balığı kıyıya vurdu. Kıyıdaki oksijen seviyelerinin azalması nedeniyle balıklar için felaket ortamı oluştu.

HOUSTON, 12 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin orta kesimlerinde yer alan Teksas eyaletinde Pazar günü yerel basının verdiği bilgiye göre körfez sahilindeki bir plajda binlerce ölü ringa balığı kıyıya vurdu.

Körfez sahilinin yukarı kısmında yer alan Quintana Beach İlçe Parkı'nın yetkilileri, ölü balıkların parktan yaklaşık 9,7 km aşağıda, Brazos nehrinin ağzına yakın bir bölgede, Bryan plajının bitiminde bulunduğunu açıkladı.

Cuma gününden itibaren kıyı sularında yüzeye çıkan ölü balık sürülerinin fotoğraflarını yayımlayan park yetkilileri, suların sığlığı ve güneş ışığının yetersizliği nedeniyle kıyıdaki oksijen seviyelerinin azalmasıyla birlikte balıklar için "felaket" ortamının oluştuğunu bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, devam eden temizleme çabalarına rağmen binlerce balığın daha kıyıya vurması bekleniyor.