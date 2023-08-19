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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD verilerine göre saat 17.43'te Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ile Tekirdağ arasındaki açıklıkta meydana gelen küçük çaplı deprem kentte hissedilmedi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre saat 17.43'te Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ile Tekirdağ arasındaki açıklıkta meydana gelen küçük çaplı deprem kentte hissedilmedi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Marmaraereğlisi Tekirdağ Deprem AFAD Dünya Haberler

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