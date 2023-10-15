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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, evde bulunan tarihi eserler ile birlikte dedektör ve ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.