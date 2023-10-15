Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, evde bulunan tarihi eserler ile birlikte dedektör ve ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ç.G'nin evinde arama yapıldı.
Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje, 312 sikke, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ev sahibi Ç.G. gözaltına alındı.