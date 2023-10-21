Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 197 Adet Eser Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir ihbar sonucu jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 197 adet tarihi eser objesi bulundu. Operasyon sonucunda araç içerisinde 85 adet sikke ve 112 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçtan 197 adet tarihi eser objesi ele geçirildi.

Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde bir araçta tarihi eser bulunduğu ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada araç içerisinde 85 adet sikke ve 112 adet tarihi eser objesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.T., V.T. ve U.B. isimli şüpheli şahısların ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ