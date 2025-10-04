Haberler

Tekirdağ'da Gazze'ye Destek Eylemi Düzenlendi

Tekirdağ'da Gazze'ye Destek Eylemi Düzenlendi
Tekirdağ'da, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek eylemi gerçekleştirildi. Katılımcılar, İsrail'in saldırılarını kınayarak Gazze'deki çocuklar için resim çizme etkinliği düzenledi.

TEKİRDAĞ'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek eylemi düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Şubesi tarafından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Meydanı'nda Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek eylemi düzenlendi. Meydanda toplanan kalabalık, sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep etti. Meydanda aynı zamanda çocuklar içinde alan kuruldu. Kurulan alana gelen çocuklar, Gazze'de yaşayan çocuklar için resim çizme etkinliği gerçekleştirdii Çocuklar, Filistin bayrağı ile Mescid-i Aksa'yı resmetti.

'NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN'

İHH Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, "'Bugün Tekirdağ'da, Tekirdağ'ın çocukları Gazzeli kardeşlerine karşı duygularını beyaz sayfalara resmederek, resimler çiziyorlar. Bugün Tekirdağ'ın hanımları, vicdanlarının sesini yükselterek Tekirdağ meydanında Siyonizme karşı seslerini yükseltiyorlar. Filistinli kardeşlerinin yanında oluyorlar. Gazzeli annelerin çektiklerini bir nebzede olsun hissetmek için bu meydanda tüm dünyaya 'Nehirden denize özgür Filistin' demek için buradayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
