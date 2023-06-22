TDV, Etiyopya'da güneş enerjisiyle çalışan su kuyusu açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da temiz suya erişim sıkıntısı yaşayan halk için güneş enerjisi sistemiyle çalışan su kuyusu açtı. Yerin 100 metre altından çıkarılan su, her gün içme suyu temin etmek için çile çeken yerel halk arasında büyük sevince neden oldu. Su kuyusunun 15 musluğu, 8 güneş paneli ve 5 bin litre su deposu bulunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da temiz suya erişim sıkıntısı yaşayan halk için güneş enerjisi sistemiyle çalışan su kuyusu açtı.

Addis Ababa Din Hizmetleri Müşavirliği ve TDV koordinasyonunda Harar şehrine yakın Fadis köyüne inşa edilen kuyunun açılışına çok sayıda yerel yetkili ile Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar ve TDV temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Baran, açılışta yaptığı konuşmada, bu anlamlı açılışa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Türk halkının Afrika'ya özel sevgi beslediğini belirtti.

Bu kuyunun Türkiye Cumhuriyeti'nin köy halkına hediyesi olduğunu vurgulayan Büyükelçi Baran, her zaman mağdur ülkelerdeki kardeşlerinin yanında olacaklarını ifade etti.

Din Hizmetleri Müşaviri Cuhadar da su kuyusunun açılmasında emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfına, Habeşistan Kalkınma Derneğine ve de bağış yapan hayırseverlere teşekkür etti.

Yerin 100 metre altından çıkarılan su, her gün içme suyu temin etmek için çile çeken yerel halk arasında büyük sevince neden oldu. Yapılan törenle açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi ve kuyu çeşmesinden ilk su akıtıldı.

Su kuyusunun 15 musluğu, 8 güneş paneli ve 5 bin litre su deposu bulunuyor.

Yapılan hizmet sayesinde bölgede kirli içme sularından doğabilecek hastalıklar, su erişiminde yaşanan zorluğa bağlı yetersiz hijyen koşulları bir nebze de olsa azaltılacak.