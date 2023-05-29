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TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Ömüraliyev, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2. turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Dünya Haberler

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