TDT Genel Sekreteri Cenevre'de Yetkililerle Görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulundu.

Ömüraliyev, Cenevre ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda yetkili ile görüştü.

İlk olarak IOM Genel Direktörü Vitorino ile bir araya gelen Ömüraliyev, görüşmede, tarafların yakın bir şekilde çalışmaya devam ederek, bölgesel göç yönetişiminin ilerlemesine, işbirliğine ve Türk bölgesinde hareket halindeki tüm bireylerin korunmasına katkıda bulunacak daha güçlü bir ortaklık kurulmasını ele aldı.

Ömüraliyev, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Valovaya ile görüşmesinde ise iki kuruluş arasında kurumsal işbirliğini geliştirme yollarını ele alırken, Cenevre'de Türk kültürünü tanıtmayı amaçlayan ortak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktör Yardımcısı Büyükelçi Xiangchen Zhang ile bir araya gelen Ömüraliyev, iki teşkilat arasındaki işbirliği fırsatları ve ticari, ekonomik bağların güçlendirilmesine odaklanılarak kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

Ömüraliyev, ziyareti kapsamında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Umberto de Pretto ile de bir araya geldi.

İkili, TDT ve IRU arasında devam eden işbirliği çabalarını ve bu işbirliğini artırma yollarını ele aldı.

UNECE İcra Sekreteri ile görüşme

Ömüraliyev, ayrıca Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Olga Algayerova ile bir araya gelerek, iki kuruluş arasında bir mutabakat zaptı temelinde kurumsal işbirliğinin tesis edilmesine yönelik devam eden çalışmaları görüştü.

Her iki taraf da ortak girişimlerin etkin bir şekilde teşvik edilmesinin önemini vurgulayarak, Türk bölgesine fayda sağlayacak ve bölgesel entegrasyona katkıda bulunacak ortak proje ve program potansiyeline ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Taraflar, bu tür ortak çabaların Birleşmiş Milletler ve UNECE'nin daha geniş hedeflerini desteklerken Türk Devletleri için müreffeh ve birbirine bağlı bir gelecek inşa edilmesine katkıda bulunacağı konusunda mutabık kaldı.

ILO Genel Direktörü ile görüşme

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Ömüraliyev'in Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile gerçekleştirdiği görüşmede, kuruluşlar arasındaki potansiyel işbirliği alanlarının belirlenmesi ve gelecek dönemde ilişkilerin ilerletilmesine yönelik karşılıklı kararlılık ifade edildi.

Taraflar ayrıca, çalışma dünyasındaki zorlukların etkili bir şekilde ele alınması amacıyla diyaloğun geliştirilmesi ve en iyi uygulamaların paylaşılması konusundaki kararlılıklarını teyit ederek insani iş standartlarının teşvik edilmesi, sosyal adaletin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesinde ortak çabaların önemini vurguladı.

Ömüraliyev ayrıca Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in ev sahipliğinde TDT ülkelerinin Cenevre'de bulunan Daimi Temsilcileri ile akşam yemeğinde buluştu.