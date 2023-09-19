Haberler

TCG Sancaktar Gemisi Libya'ya Yardım Malzemeleri İle Yola Çıktı

Dünya Haberleri

Milli Savunma Bakanlığına bağlı TCG Sancaktar gemisi, Libya'ya yardım malzemeleri ulaştırmak için İzmir'den yeniden yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı TCG Sancaktar gemisi, Libya'ya yardım malzemeleri ulaştırmak için İzmir'den yeniden yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), daha önce Libya'ya yardım götüren TCG Sancaktar gemisinin tekrar yola çıktığını duyurdu. MSB sosyal medya hesaplarından, İzmir'den aldığı yeni yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere yeniden yola çıkan TCG Sancaktar gemisini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Milli Savunma Bakanlığı İzmir Libya Dünya Haberler

title