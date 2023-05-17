TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu'nda ziyarete açılıyor
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu bugün saat 14.00'ten itibaren İstanbul Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacak.
TCG Anadolu, bugün saat 14.00'ten itibaren İstanbul Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir'de vatandaşların teveccühüyle karşılanan TCG Anadolu'nun yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirlediği bildirildi.
Geminin bugün saat 14.00'ten itibaren halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Dünya