TBMM Başkanı Şentop'tan Slovenya'da ikili görüşmeler
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da görüşmeler gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da görüşmeler gerçekleştirdi.
Şentop, görüşmeleri kapsamında Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Başbakan Janez Jansa ve Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.