TBMM Başkanı Şentop'tan Slovenya'da ikili görüşmeler - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop'tan Slovenya'da ikili görüşmeler

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Şentop, görüşmeleri kapsamında Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Başbakan Janez Jansa ve Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.


TBMM Başkanı Şentop'tan Slovenya'da ikili görüşmeler

TBMM Başkanı Şentop'tan Slovenya'da ikili görüşmeler

TBMM Başkanı Şentop'tan Slovenya'da ikili görüşmeler

TBMM Başkanı Şentop'tan Slovenya'da ikili görüşmeler

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Avrupa Birliği, Mustafa Şentop, Parlamento, Slovenya, Dünya, Güncel, Haberler

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