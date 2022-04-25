TBMM Başkanı Şentop, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya ziyaretine başladı
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'ya resmi ziyareti kapsamında geldiği Hırvatistan'ın Split kentinde Türkiye'nin Zagrep Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'ya resmi ziyareti kapsamında geldiği Hırvatistan'ın Split kentinde Türkiye'nin Zagrep Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılandı.
Meclis Başkanı Şentop Split'ten, temaslarda bulunacağı Bosna-Hersek'in Livno kentine geçti.
Demirören Haber Ajansı / Dünya