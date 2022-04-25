TBMM Başkanı Şentop, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya ziyaretine başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya ziyaretine başladı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'ya resmi ziyareti kapsamında geldiği Hırvatistan'ın Split kentinde Türkiye'nin Zagrep Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'ya resmi ziyareti kapsamında geldiği Hırvatistan'ın Split kentinde Türkiye'nin Zagrep Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılandı.

Meclis Başkanı Şentop Split'ten, temaslarda bulunacağı Bosna-Hersek'in Livno kentine geçti.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title