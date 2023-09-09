TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Fas'a geçmiş olsun dileği
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Fas halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Fas halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kurtulmuş, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Fas'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle dost ve kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Dünya