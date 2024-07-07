TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

TBMM'den Kurtulmuş'un ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington ulaştı. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal karşıladı" denildi.