TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için gittiği Moskova'da Kremlin Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı ve temasları hakkında bilgi verdi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Meçhul Asker Anıtına çelenk bıraktı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Resmi temaslarımız dolayısıyla bulunduğumuz Moskova'da, parlamento heyetimizle birlikte Kremlin Meçhul Asker Anıtına çelenk bıraktık" dedi.