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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'da bulunduğu süre zarfında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Numan Kurtulmuş Diplomasi Politika Türkiye Moskova Dünya Rusya

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