TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki Orman Yangını İçin Taziye Mesajı Yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da meydana gelen orman yangını nedeniyle Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a taziyelerini iletti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 'Kazakistan'da meydana gelen orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla dost ve kardeş Kazakistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da meydana gelen orman yangını nedeniyle Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a taziyelerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kazakistan'da meydana gelen orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla dost ve kardeş Kazakistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile de bir telefon görüşmesi yaparak taziyelerini iletti.

Görüşmede, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki orman yangınlarında işçilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'deki orman yangınları ve deprem felaketinde Kazakistan devleti ve Kazak halkının desteğini unutmadık. Aynı şekilde bizlerin de kardeşimiz Kazakistan halkının yanında olduğumuzu belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "acıların paylaştıkça azaldığını" dile getirerek, Koşanov'un şahsında kardeş Kazakistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılar için de acil şifalar diledi.