TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de PAB Başkanı ile Görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği İsviçre'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cenevre'deki temaslarımız kapsamında, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya geldik. Dünyanın en büyük parlamenter ağı olan PAB'ın çalışmalarını Türk delegasyonu olarak önemsiyoruz. Özellikle parlamenter diplomasinin çok güçlü bir dış politika enstrümanı haline geldiği günümüz dünyasında Türkiye olarak PAB'ın çalışmalarına destek vermeye gayret ediyoruz" dedi.