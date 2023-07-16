Tayvanlı Ta-wei Lui Müslüman oldu ve Yusuf ismini aldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tayvan vatandaşı Ta-wei Lui, Müslüman oldu ve Yusuf ismini aldı. İlçe Müftü Vekili Fatih Akyol ve Uzman Vaiz Mehmet Bağcı'nın katıldığı ihtida töreninde, Lui'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi ve kelime-i şehadet getirildi. Lui'ya ihtida belgesi ve İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.