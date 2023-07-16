Tayvanlı Ta-wei Lui Müslüman oldu ve Yusuf ismini aldı
Dünya Haberleri
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tayvan vatandaşı Ta-wei Lui, Müslüman oldu ve Yusuf ismini aldı. İlçe Müftü Vekili Fatih Akyol ve Uzman Vaiz Mehmet Bağcı'nın katıldığı ihtida töreninde, Lui'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi ve kelime-i şehadet getirildi. Lui'ya ihtida belgesi ve İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Tayvan vatandaşı Ta-wei Lui, Müslüman oldu, Yusuf ismini aldı.
İlçe Müftü Vekili Fatih Akyol ve Uzman Vaiz Mehmet Bağcı'ın katıldığı müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Ta-wei Lui'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.
Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Ta-wei Lui'ya "ihtida belgesi" verildi, İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Müslüman olan Ta-wei Lui, Yusuf ismini aldı.