Tayvan, Ukrayna'ya füze göndermeyeceğini açıkladı

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, " Tayvan'ın kullanımdan kaldırılmış Hawk hava savunma sistemine ait füzelerinin Ukrayna'ya yollanacağı" iddialarını reddetti.

Taiwan News'ün haberine göre, Chiu, yaptığı açıklamada, "Kullanılmayan silahlarımızı, başka bir ülke veya birliğe satma gibi bir planımız yok." ifadesini kullanarak, Tayvan'ın kullanımdan kaldırılmış Hawk hava savunma sistemlerine ait füzelerinin ABD'ye geri satılması ve sonradan Ukrayna'ya askeri destek olarak yollanmasının planlandığı iddialarını yalanladı.

Söz konusu füzelerin imha edileceğini aktaran Chiu, Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi'nin (NASAMS) Ukrayna'daki başarısını gördükten sonra Tayvan'ın söz konusu sistemden edinmek istediğini ifade etti.

ABD yönetimi, 21 Ocak'ta Letonya, Litvanya ve Estonya'ya ellerindeki ABD menşeli Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni vermişti.

Pentagon verilerine göre, Ukrayna'ya 8 NASAMS, 2 Hawk ve 12 Avenger hava savunma sistemi verilmişti.