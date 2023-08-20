Tayvan Savunma Bakanlığı: Boğazda 45 Çin uçağı tespit ettik

Tayvan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 06.00 sıralarında Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait 45 askeri uçağın ve 9 geminin tespit edildiğini duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tayvan Silahlı Kuvvetleri durumu izlemiş ve bu faaliyetlere karşılık vermek üzere uçaklarını, donanma gemilerini ve karada konuşlu füze sistemlerini görevlendirmiştir" denildi.