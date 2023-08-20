Tayvan Savunma Bakanlığı: Boğazda 45 Çin uçağı tespit ettik
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Tayvan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 06.00 sıralarında Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait 45 askeri uçağın ve 9 geminin tespit edildiğini duyurdu.
Tayvan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 06.00 sıralarında Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait 45 askeri uçağın ve 9 geminin tespit edildiğini duyurdu.
Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tayvan Silahlı Kuvvetleri durumu izlemiş ve bu faaliyetlere karşılık vermek üzere uçaklarını, donanma gemilerini ve karada konuşlu füze sistemlerini görevlendirmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya