Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Esvatini Krallığı'na resmi ziyarette bulunacak

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Afrika'da Ada'yı tanıyan ve Çin ile diplomatik ilişkileri bulunmayan tek ülke Esvatini Krallığı'na resmi ziyarette bulunacak.

Tsai, ikili diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 55. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Esvatini'ye hareket etmeden önce basına yaptığı açıklamada, Esvatini'nin uluslararası arenada Tayvan'ı destekleyen dost bir ülke olduğunu belirtti.

"Esvatini'nin, Tayvan'ı desteklemek adına her daim kararlı bir duruş sergilemesi, bizlere güven ve güç vermektedir." diyen Tsai, Tayvan'ın istikrarlı bir güç olarak uluslararası arenada tanınma yolunda "sağlam ve emin adımlarla" ilerlediğini söyledi.

Tayvan liderinin ofisinden yapılan açıklamada, 5-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen bu ziyaretin, kalıcı dostluğun pekiştirilmesi ve sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesi amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Tsai'nin ziyaret kapsamında Kral 3. Msvati tarafından Tayvan-Esvatini ilişkilerinin tesisinin 55. yılı onuruna verilecek yemeğe katılacağı ve çeşitli anlaşmalara imza atılacağı duyuruldu.

Tayvan-Esvatini ilişkileri

Esvatini'yi daha önce 2016'da ziyaret eden Tayvan lideri Tsai'nin bu ziyaretinin, Çin Devlet Başkanı Şi Çinping'in geçen ay 15. BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Afrika ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Dünya genelinde Tayvan'ı tanıyan, Çin ile diplomatik ilişkileri bulunmayan 13 ülkeden biri de Esvatini.

Esvatini, Burkino Faso'nun 2018'de Pekin hükümetini tanımasının ardından Afrika'da Tayvan'ı tanıyan tek ülke olma özelliğini sürdürüyor.

Tayvan Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2021'de Esvatini ile ikili ticaret hacmi 18 milyon dolara yaklaşmıştı. Ayrıca Tayvan'ın Esvatini'de altyapı, sağlık ve tarım alanlarında çok sayıda yardım projesi yürütüyor.