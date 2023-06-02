Tayvan ile ABD arasında tarihi ticaret anlaşması imzalandı

Tayvan ile ABD arasında dün ticaret anlaşması imzalandı. Tayvan Ticaret Bakanı John Deng anlaşmayı Tayvan-ABD ilişkilerinde tarihi bir kilometre taşı olarak nitelendirdi.

Tayvan yetkilileri anlaşmayla ilgili yaptıkları açıklamada "Ticaret anlaşması, Tayvan ve ABD arasında 1979'dan bu yana yürütülen en geniş kapsamlı ve etraflı ticaret müzakerelerinin ilk meyvesi. Anlaşma, Tayvan-ABD ticaret ilişkisinde tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor ve diğer büyük ticaret ülkeleri ile benzer ticaret anlaşmaları imzalama yolunda kritik bir adı" denildi.