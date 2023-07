Tayvan, Han Kuang Tatbikatı'na başladı

Tayvan, olası Çin saldırısına karşı yıllık düzenlenen Han Kuang Tatbikatı'na başladı. Tayvan medyası, tatbikatın bazı bölümlerinin Doksuri Kasırgası nedeniyle durdurulduğunu duyurdu. Kasırganın Filipinler'den başlayarak Tayvan'ın batısından Çin'e ulaşması bekleniyor.

Tatbikat kapsamında Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Han Kuang bizim savaş alanımız. Anavatanımızı korumak için bir araya geliyoruz. Hang Kuang 39. tatbikatı başladı. Tayvan Hava Kuvvetleri savaş uçakları ve nakliye uçakları ülke genelindeki üslerden havalanarak kuvvetlerin korunmasını sağlamak üzere hızla manevra yaptı. Her an göreve hazırız. Ulusal güvenliğe olan bağlılığımız sınır tanımıyor. Göklerde, dalgaların arasında ve karada her gün dayanıklılığımızı özenle güçlendiriyoruz. Herkese karşı sağlam durmaya ve ulusumuzu kararlılıkla korumaya tamamen hazırız' denildi.

DORİKU KASIRGASI GELİYOR

Tayvan medyası, yıllık düzenlenen tatbikatın bazı bölümlerinin Doriku Kasırgası nedeniyle durdurulduğunu duyurdu. Kasırganın Filipinler'in güneyinden başlayarak Tayvan'ın batısına ve oradan da Çin'e ulaşması bekleniyor.