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Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

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Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Tayvan Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Tayvan adası etrafında düzenlediği tatbikatlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Tayvan Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Tayvan adası etrafında düzenlediği tatbikatlara yönelik açıklamalarda bulundu. Wu, Çin'in bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yaptığını belirtti.

Tayvan'ın söz konusu tatbikatları şiddetle kınadığını ve bu tatbikatların sorumsuzca olduğunu belirten Wu, Çin'in eylemlerinin bir sonucu olarak bölgesel barış ve istikrarın da tehlikeye girdiğini ifade etti. Wu, "Çin, Tayvan'ın işgaline hazırlanmak için askeri tatbikat yapıyor. Tayvan'da halkın moralini zayıflatmak amacıyla geniş çaplı askeri tatbikatlar ve füze fırlatmalarının yanı sıra siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik zorlamalar yapıyor. Tayvan kesinlikle diğer ülkelerle ilişkilerini sürdürme ve uluslararası topluluğa katılma ve katkıda bulunma hakkına sahiptir. Tayvan halkı da demokratik sistem aracılığıyla kolektif iradesini ifade etme hakkına sahiptir" dedi.

"ÇİN, TAYVAN'I YILLARDIR TEHDİT EDİYOR"

Çin'in Tayvan'ı yıllardır askeri anlamda tehdit ettiğini belirten Wu, "Çin, Tayvan'ı yıllardır askeri olarak tehdit ediyor ve çabalarını artırmaya devam ediyor. Bu bir gerçek. Çin, Tayvan Boğazı üzerindeki mülkiyetini açıkça ilan etti. Çin, uluslararası toplumun, Tayvan Boğazı'nın sularında seyrüsefer özgürlüğünü etki altına almaya çalışmaktadır" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Tayvan Dünya Haberler

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