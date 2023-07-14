Tayvan Dışişleri Bakanı, NATO'nun Çin'i tehdit olarak nitelemesini takdir etti

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesinde, NATO'nun Çin'i tehdit olarak görmesini doğru bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini belirtti. Wu, Tayvan'ın bağımsızlığını korumak için ABD ile işbirliği yaptıklarını ve Avrupa ülkelerine Tayvan ile ilişkilerini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesinde, NATO'nun Çin'i "bir tehdit" olarak nitelemesini takdir ettiğini belirtti.

Wu, France24 televizyonuna verdiği röportajda, NATO'nun Çin'i hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olarak görmesinin "doğru bir yaklaşım" olduğunu ifade etti.

Çin'in Tayvan'ı işgal etme tehlikesinin "yakın tarihte" olmayacağını belirten Wu, Tayvan'ın bağımsızlığını korumak konusunda kararlı olduğunu ve ABD ile Tayvan'ın savunma kapasitesini desteklemek hakkında işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Wu ayrıca, Avrupa Birliğinin (AB) Çin ile ikili ilişkilerini geliştirme yolunda olduğunu söylerken, Avrupa ülkelerine Tayvan ile ilişkilerini güçlendirme çağrısında bulundu.

NATO'nun Çin gündemi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde 11 Temmuz'da yayımlanan bildiride, Çin'e yönelik değerlendirmeler de yapılarak Çin'in iddialı ve cebri politikalarının NATO'nun çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine karşı zorluk oluşturduğu belirtilmişti.

Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine dikkat çekilen bildiride, bu iki ülke "kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalamak" ile itham edilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise 12 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesinin bitiminde düzenlediği basın toplantısında, Çin'in askeri kabiliyetlerine yaptığı yatırıma vurgu yapmıştı.

Stoltenberg, "Çin'in 2035 yılına kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamına, yani NATO topraklarına ulaşabilecek füzelerde 1500 nükleer savaş başlığına sahip olmasını bekliyoruz. Çin'in ne kadar yakınımıza geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.