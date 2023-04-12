Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen: Ordumuz görevine devam ediyor

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki askeri tatbikatının sona erdiğini, ancak Tayvan ordusunun görevine devam ettiğini belirtti.

Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen, ulusa sesleniş konuşmasında, komşu ülkeler ya da ABD ile yaptığı görüşmelerle ülkesini temsil ettiğini, Çin'in ise bunu askeri tatbikat yapmak için kullandığını belirtti. Ing-wen, "Devlet Başkanı olarak ülkemi dünyaya karşı temsil ediyorum. İster dost ülkeleri ziyaret edeyim, ister Amerika Birleşik Devletleri'ni ya da uluslararası dostlarla iletişim kurayım, bu sadece uzun vadeli bir uygulama değil, aynı zamanda Tayvan halkının ortak beklentisidir. Ancak Çin bunu askeri tatbikatlar düzenlemek için kullanarak Tayvan Boğazı'nda ve bölgede istikrarsızlığa neden olmaktadır. Bu, bölgedeki büyük bir ülkenin sorumlu tutumu değildir" dedi.

Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen, 6 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Kaliforniya'da görüşme gerçekleştirmişti. Çin, söz konusu görüşmeye tepki göstermiş, 'ABD'nin Çin'i çevrelemek için Tayvan'ı kullandığını' belirtmişti. Çin, daha sonra Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikat başlatmıştı.