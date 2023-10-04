Tayvan'da Koinu Tayfunu Sebebiyle Uyarılar Yapıldı

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Koinu Tayfunu kapsamında uyarı yayınladı. Ülkede deniz ve havayolu seferleri iptal edildi. Tayfunun ülkede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Koinu Tayfunu kapsamında uyarı yayınladı. Ülkede deniz ve havayolu seferleri iptal edildi. Tayfunun ülkede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

CWA, denizde ve karada sağanak yağışların görüleceğini belirterek, sert rüzgarın da tehlikeli olabileceği konusunda Tayvan halkını uyardı. CWA'nın yayınladığı haritada, Koinu Tayfunu'nun adanın güneyinde, doğudan batıya doğru ilerleyeceği görüldü.

Tayvan medyası, bazı bölgelerde eğitime ara verildiğini, 97 denizyolu seferinin ve 93 havayolu seferinin iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca, tayfunun bugün ve yarın etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.