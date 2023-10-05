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Tayvan'da Koinu Tayfunu: 1 Ölü, 304 Yaralı

Tayvan'ın güneyinde etkili olan Koinu Tayfunu nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 304 kişi yaralandı. Tayfun nedeniyle eğitim ve iş yerleri durdu, ağaçlar devrildi ve binalarda hasar meydana geldi. Ulaşım seferleri askıya alındı.