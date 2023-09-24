Tayvan'da fabrika yangınında ölü sayısı 9'a yükseldi

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da golf topu üretilen bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Yangında 98 kişi yaralandı ve 1 kişi hala kayıp.