Tayvan'da Fabrika Yangınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayvan'da golf malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı ve 5 kişiden haber alınamıyor. Yangın sırasında itfaiyecilerin müdahale ettiği fabrikada patlama meydana geldi. Olayın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldı.

Tayvan'da gol malzemeleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiyecilerin müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı, 5 kişiden ise haber alınamıyor.

Tayvan'ın Pingtung bölgesinde golf malzemeleri üreten bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiyecilerin söndürme çalışması sırasında fabrikada patlama meydana geldi. Olayda 3'i itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı ve 4 fabrika işçisi ve 1 itfaiyeciye ise ulaşılamadığı açıklandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, Pingtung'a gideceğini duyurdu. Tsai, yerel yetkililerin yangından etkilenenlere yardım sağlamak için acil durum operasyon merkezi kurduğunu belirtti.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TAİPEİ