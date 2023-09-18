Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 103 savaş uçağını tespit etti

Tayvan Savunma Bakanlığı, ülkenin çevresinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 103 savaş uçağının tespit edildiğini duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün 06.00 itibariyle Tayvan çevresinde 103 Çin Halk Kurtuluş Ordusu uçağı ve 9 Çin Halk Kurtuluş Donanması gemisi tespit edilmiştir. Tayvan Silahlı Kuvvetleri durumu izlemektedir ve bu faaliyetlere karşılık vermek üzere uçakları, donanma gemilerini ve karada konuşlu füze sistemlerini görevlendirmiştir" denildi.